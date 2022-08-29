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28 минут назад

Начштаба ВВС США не исключил передачи Украине истребителей

ТАСС

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун не стал исключать возможность передачи Украине истребителей.

В ВВС США не исключили передачи Украине истребителей
Фото: ReutersReuters

"Мы будем поддерживать любое решение президента [США Джо Байдена относительно помощи Украине]", - сказал он в понедельник в ходе выступления в Американском предпринимательском институте, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли ВВС США вариант отправки истребителей Украине.

В июле Браун допускал, что специалисты США будут обучать украинских летчиков пилотированию американских истребителей. Кроме того, он указал, что "в наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине". Начштаба тогда, помимо американских F-15 и F-16, назвал европейские истребители JAS 39 Gripen, Eurofighter и Rafale.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

Армия,Чарльз Браун,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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