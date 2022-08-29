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30 минут назад

В Пентагоне заявили о наборе "государственных хакеров" в Сухопутные войска США

ТАСС

Руководитель Кибершколы Сухопутных войск США (U.S. Army Cyber School) полковник Брайан Вайл сообщил о наборе "государственных хакеров" в соответствующий вид американских ВС.

Пентагон набирает хакеров в войска США
Фото: 

"Хотите стать государственным хакером? Мы разовьем ваши навыки в наступательных и оборонительных операциях. Защищать. Атаковать. Использовать уязвимости [противника]", - говорится в сообщении, опубликованном в минувшую пятницу в Twitter Вайла.

К своему посту он прикрепил ссылку на соответствующий раздел на сайте Сухопутных войск США, в котором перечислены вакансии. В частности, в Сухопутных войсках США требуются специалисты по радиоэлектронной борьбе, операциям в киберпространстве, защите киберсетей. На некоторые позиции набор производится только из числа представителей офицерского состава.

"Поля сражений в XXI веке переместились в киберпространство, где вредоносный сетевой трафик, комплексные фишинговые атаки, вирусы и другие опасности в виртуальном пространстве представляют собой прямую угрозу для критически важной инфраструктуры страны и безопасности наши граждан. Как кибервоин Сухопутных войск США вы получите навыки и подготовку, необходимые для защиты страны от растущего числа угроз в киберпространстве", - отмечается на сайте Сухопутных войск США.

Армия,Наука и техника,Пентагон,
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