Пентагон набирает хакеров в войска США

"Поля сражений в XXI веке переместились в киберпространство, где вредоносный сетевой трафик, комплексные фишинговые атаки, вирусы и другие опасности в виртуальном пространстве представляют собой прямую угрозу для критически важной инфраструктуры страны и безопасности наши граждан. Как кибервоин Сухопутных войск США вы получите навыки и подготовку, необходимые для защиты страны от растущего числа угроз в киберпространстве", - отмечается на сайте Сухопутных войск США.