Пентагон набирает хакеров в войска США

Руководитель Кибершколы Сухопутных войск США (U.S. Army Cyber School) полковник Брайан Вайл сообщил о наборе "государственных хакеров" в соответствующий вид американских ВС.
"Хотите стать государственным хакером? Мы разовьем ваши навыки в наступательных и оборонительных операциях. Защищать. Атаковать. Использовать уязвимости [противника]", - говорится в сообщении, опубликованном в минувшую пятницу в Twitter Вайла.
К своему посту он прикрепил ссылку на соответствующий раздел на сайте Сухопутных войск США, в котором перечислены вакансии. В частности, в Сухопутных войсках США требуются специалисты по радиоэлектронной борьбе, операциям в киберпространстве, защите киберсетей. На некоторые позиции набор производится только из числа представителей офицерского состава.
"Поля сражений в XXI веке переместились в киберпространство, где вредоносный сетевой трафик, комплексные фишинговые атаки, вирусы и другие опасности в виртуальном пространстве представляют собой прямую угрозу для критически важной инфраструктуры страны и безопасности наши граждан. Как кибервоин Сухопутных войск США вы получите навыки и подготовку, необходимые для защиты страны от растущего числа угроз в киберпространстве", - отмечается на сайте Сухопутных войск США.