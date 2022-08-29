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23 минуты назад

В Турции сочли безрассудством применение Грецией С-300 против турецких самолетов

Lenta.ru

Министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал обвинения, выдвинутые Анкарой в адрес Греции из-за того, что греческие военные навели зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Его слова приводит CNN Türk.

Обсуждая произошедшее, Акар счел применение ЗРК против истребителей безрассудством.

«Этот поступок нашего плохого соседа нужно заметить, понять и объяснить. Такое безрассудство неприемлемо», — подчеркнул глава Минобороны.

Анкара решила обратиться в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16

Упомянутый инцидент произошел 23 августа. По словам турецких властей, греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим Анкара планирует поднять вопрос о «враждебных действиях» Афин против страны на уровне НАТО.

При этом портал Newsbomb.gr со ссылкой на источники информировал, что в Минобороны Греции опровергли задействование С-300 против турецких F-16.

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