Министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал обвинения, выдвинутые Анкарой в адрес Греции из-за того, что греческие военные навели зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции. Его слова приводит CNN Türk.

Упомянутый инцидент произошел 23 августа. По словам турецких властей, греческая сторона использовала системы С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей, когда те находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. В связи с этим Анкара планирует поднять вопрос о «враждебных действиях» Афин против страны на уровне НАТО.