Военный эксперт предупредил о вступлении США «в прямую войну с Россией»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что США «вступают в прямую войну с Россией». Так он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» прокомментировал статью The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Вашингтон планирует назначить генерала, который возглавит миссию помощи Киеву.

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«Без ввода туда американских войск, на территорию Украины, но, очевидно, теперь управление всей операцией, все логистические поставки оружия и разведывательной информации, планирование боевых действий, распределение и выдача целеуказания, все будет теперь в руках ПентПентагона», — предупредил военный эксперт.

По его словам, сейчас перед Москвой стоит большой вопрос — как реагировать на подобные действия США.

«Какие красные линии можем перейти мы, что делать, если российские вооруженные силы обнаружат, например, американскую военную миссию, например, в Киеве, и где эта миссия будет располагаться? То ли в здании министерства обороны Украины или в американском посольстве?» — задался вопросом Коротченко.