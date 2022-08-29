В Херсоне опровергли сообщения о наступлении ВСУ

Заявления в украинских СМИ о якобы наступлении на Херсон не соответствуют действительности, заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

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«Это фейк. Наступление ВСУ – это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», – цитирует Стремоусова ТАСС.

Вооруженные силы Украины с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении.