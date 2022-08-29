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15 минут назад

В Херсоне опровергли сообщения о наступлении ВСУ

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Заявления в украинских СМИ о якобы наступлении на Херсон не соответствуют действительности, заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

В Херсоне опровергли сообщения о наступлении ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это фейк. Наступление ВСУ – это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», – цитирует Стремоусова ТАСС.

Вооруженные силы Украины с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что сообщения о наступлении украинских военных на южном направлении не соответствуют действительности.

Армия,В мире,Кирилл Стремоусов,Сергей Аксенов,
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