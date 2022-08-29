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22 минуты назад

Германия пообещала Украине новое суперсовременное оружие

Елена Прошина

В ближайшие недели Украина получит от Германии новое суперсовременное оружие, в том числе средства ПВО, радары и БПЛА, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Об этом пишет ТАСС.

Германия пообещала Украине новое суперсовременное оружие
Фото: ТАССТАСС

Он также подчеркнул, что Берлин и дальше продолжит оказывать поддержку Украине пока это будет необходимо.

«К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», - сказал Шольц.

По его словам, цель ФРГ - создание современных украинских вооруженных сил, которые смогут защищать страну в долгосрочной перспективе.

«В этой связи вместе с Нидерландами мы запустили инициативу, которая нацелена на долгосрочное и надежное разделение обязанностей между всеми партнерами Украины», - отметил канцлер.

Он также добавил, что необходимо согласовать координацию усилий, чтобы поставлять Киеву не только то, от чего сами готовы отказаться.

Армия,Олаф Шольц,
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