В Европе выступили за создание отдельной от НАТО системы ПВО

Совместная европейская система противовоздушной обороны (ПВО), созданная отдельно от НАТО в рамках повышения стратегической автономии ЕС, могла бы повысить безопасность всех стран Европы. С таким предложением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Карлове университете в Праге, сообщает ТАСС.

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«Созданная совместными усилиями [единая] система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы,» — предложил политик.

По его словам, эта мера была бы более эффективным решением, чем создание отдельных систем ПВО в каждой стране ЕС.

Также канцлер анонсировал увеличение трат на укрепление немецкой системы ПВО с возможностью интеграции аналогичных систем стран-участниц Евросоюза, таких как Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, государства Балтии и Скандинавии.