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49 минут назад

В Европе выступили за создание отдельной от НАТО системы ПВО

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Совместная европейская система противовоздушной обороны (ПВО), созданная отдельно от НАТО в рамках повышения стратегической автономии ЕС, могла бы повысить безопасность всех стран Европы. С таким предложением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в Карлове университете в Праге, сообщает ТАСС.

В Европе выступили за создание отдельной от НАТО системы ПВО
Фото: ReutersReuters

«Созданная совместными усилиями [единая] система была бы выигрышем с точки зрения безопасности для всей Европы,» — предложил политик.

По его словам, эта мера была бы более эффективным решением, чем создание отдельных систем ПВО в каждой стране ЕС.

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Также канцлер анонсировал увеличение трат на укрепление немецкой системы ПВО с возможностью интеграции аналогичных систем стран-участниц Евросоюза, таких как Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, государства Балтии и Скандинавии.

Ранее Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он объяснил это тем, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта. «Думаю, этого принципа следует придерживаться всем остальным», — отметил политик.

Армия,Олаф Шольц,НАТО,ЕС,
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