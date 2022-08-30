Минобороны заявило о двух сбитых украинских Су-25

Силы ПВО России сбили два украинских штурмовика Су-25 в Николаевской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины», - заявил представитель МО РФ.
Кроме того, Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о больших потерях ВСУ после попытки наступления в Николаевской и Херсонской областях. В МО РФ добавили, что очередная попытка наступательных действий Киева с треском провалилась.
Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.