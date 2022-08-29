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14 минут назад

Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над ЗАЭС

Никита Бородкин

Украинский беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к хранилищу ядерного топлива и отходов на Запорожской АЭС. Как сообщает ТАСС, в Минобороны РФ рассказали, что серьезных разрушений из-за падения беспилотника удалось избежать.

Минобороны сообщило о сбитом украинском беспилотнике над ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ЗАЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ весной этого года в ходе спецоперации по денацификации Украины. За последний месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали территорию станции и расположенного рядом города Энергодара. Один из таких ударов привел к обесточиванию городов Херсонской и Запорожской области из-за повреждения электросетей при пожарах.

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Как отмечал начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в случае выброса четверти содержимого одного из шести реакторов радиация сможет накрыть всю Прибалтику и Скандинавский полуостров.

По словам Кириллова, провокация может привести к аварии схожей с происшествием на японской АЭС «Фукусима-1», а последствия будут более катастрофичными, чем надвигающийся на Европу энергетический кризис.

Армия,Игорь Кириллов,Минобороны России,
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