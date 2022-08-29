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30 минут назад

Британцам стало стыдно перед Россией за сломанный авианосец

Ura.Ru

Британским читателям Daily Mail стало стыдно за новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales. Авианосец был спущен на воду в 2017 году.

Британцам стало стыдно перед Россией за сломанный авианосец
Фото: ReutersReuters

«Из Кремля доносится громкий смех», — прокомментировал эту новость пользователь CalmDownWokies.

Другой пользователь Millsy2611 поиронизировал, что в российские СМИ попала эта информация, пристыдив Великобританию за происшествие.

«Ни один из этих двух новых боевых кораблей не принесет особой пользы в конфликте, если они будут постоянно выходить из строя в прибрежных водах», — пишет A Trusting Soul.

«Какой стыд. Это делает нас посмешищем во всем мире», — делится мнением Saxon Cross.

«Я удивлен, что правительство не использует этих перевозчиков для сбора плавающего мусора в канале», — пошутил IOW Dave.

Новый британский авианосец HMS Prince of Wales вышел в прибрежные воды для участия в совместных с США учениях, вскоре после чего сломался. На данный момент идут проверки и выяснения причин его поломки.

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