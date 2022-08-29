Британцам стало стыдно перед Россией за сломанный авианосец

«Ни один из этих двух новых боевых кораблей не принесет особой пользы в конфликте, если они будут постоянно выходить из строя в прибрежных водах», — пишет A Trusting Soul.



«Какой стыд. Это делает нас посмешищем во всем мире», — делится мнением Saxon Cross.



«Я удивлен, что правительство не использует этих перевозчиков для сбора плавающего мусора в канале», — пошутил IOW Dave.