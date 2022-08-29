Минобороны отчиталось о перехвате трех украинских ракет «Точка-У»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и HIMARS производства США в Херсонской области. Об этом в понедельник, 29 августа, журналистам сообщили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции России на Украине. Ее целями он назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале августа сообщил, что спецоперация продолжится до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.