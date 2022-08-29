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19 минут назад

Назван крупнейший поставщик оружия Украине

Елена Прошина

Эстония — крупнейший поставщик оружия Украине в пересчете на душу населения, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt.

Назван крупнейший поставщик оружия Украине
Фото: ReutersReuters

По мнению министра, Украине нужно больше поставлять вооружения. Он призвал другие страны ЕС последовать примеру Эстонии.

«Нам необходимо поставлять больше оружия на Украину. Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения. Конечно, мы будем рады, если другие страны последуют этому примеру», - сказал он.

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В частности, он призвал Германию нарастить поставки оружия на Украину. При этом он отметил, что страны «стоят перед лицом огромных перемен», что психологически тяжело и для Германии. Рейнсалу также подчеркнул, что действовать нужно быстро, так как страны ЕС все еще делают «слишком мало» для Украины.

Ранее сообщалось, что Польша намерена передать Украине все советское оружие, которое имеется на вооружении страны. В частности, речь идет о 500 танков, около 1 тысячи БМП-1, а также другое вооружении советского образца.

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