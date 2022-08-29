Назван крупнейший поставщик оружия Украине

Эстония — крупнейший поставщик оружия Украине в пересчете на душу населения, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Welt.

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По мнению министра, Украине нужно больше поставлять вооружения. Он призвал другие страны ЕС последовать примеру Эстонии.

«Нам необходимо поставлять больше оружия на Украину. Эстония предоставляет Украине наибольший объем помощи в виде поставок оружия на душу населения. Конечно, мы будем рады, если другие страны последуют этому примеру», - сказал он.

В частности, он призвал Германию нарастить поставки оружия на Украину. При этом он отметил, что страны «стоят перед лицом огромных перемен», что психологически тяжело и для Германии. Рейнсалу также подчеркнул, что действовать нужно быстро, так как страны ЕС все еще делают «слишком мало» для Украины.