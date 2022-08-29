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27 минут назад

Армия Израиля сообщила о задержании девяти подозреваемых в терроре на Западном берегу

ТАСС

Израильские силовики задержали в ночь на понедельник девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Армия Израиля задержала подозреваемых в терроре на Западном берегу
Фото: ReutersReuters

"Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели ночью и утром контртеррористические операции в ряде районов Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), в том числе в городе Хеврон. Всего за ночь были задержаны девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - говорится в заявлении военных.

В пресс-службе указали, что "во время контртеррористической операции в населенном пункте Кабатия (Западный берег реки Иордан - прим. ТАСС) разыскиваемый подозреваемый в причастности к террористической деятельности открыл огонь по солдатам, которые ответили боевыми выстрелами". "После перестрелки подозреваемый сдался", - добавили военные, отметив, что в ходе рейда в этом палестинском городе "вооруженные подозреваемые открывали огонь по военнослужащим в ряде районов", те "стреляли в ответ боевыми патронами". "О ранениях с израильской стороны сообщений не поступало", - продолжили в пресс-службе.

Израильские силовики с апреля 2022 года проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах Израиля, в результате которых были убиты 20 человек.

Армия,ЦАХАЛ,
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