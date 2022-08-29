Пентагон отправит на Украину бывших афганских летчиков

Пентагон намерен отправить на Украину афганских летчиков, которые сбежали в 2021 году в США. Отправку планируется осуществить через Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», - сказал военно-дипломатический источник.
Также речь может идти не только о бывших летчиках, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения. Им поступают предложения пройти подготовку и заключить контракт для участия в боевых действиях на Украине.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов уже заявлял о том, что ряд бывших афганских спецназовцев воюют на стороне Украины. Он отметил, что еще весной США обещали Киеву отправить бывших афганских военных, сбежавших в США.