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1 час назад

Пентагон отправит на Украину бывших афганских летчиков

Елена Прошина

Пентагон намерен отправить на Украину афганских летчиков, которые сбежали в 2021 году в США. Отправку планируется осуществить через Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон отправит на Украину бывших афганских летчиков
Фото: ReutersReuters

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», - сказал военно-дипломатический источник.

Также речь может идти не только о бывших летчиках, но и других афганцев, проходивших службу в подразделениях специального назначения. Им поступают предложения пройти подготовку и заключить контракт для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов уже заявлял о том, что ряд бывших афганских спецназовцев воюют на стороне Украины. Он отметил, что еще весной США обещали Киеву отправить бывших афганских военных, сбежавших в США.

Армия,Замир Кабулов,МИД России,Пентагон,
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