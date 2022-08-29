Пентагон отправит на Украину бывших афганских летчиков

«Пентагон, как нам известно, занялся набором для Украины бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США вместе с американцами. Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», - сказал военно-дипломатический источник.