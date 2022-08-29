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29 минут назад

Британские истребители перебросят в гражданские аэропорты из-за России

Мария Иванова

Самолеты ВВС Великобритании впервые со времен Второй мировой войны перебросят в гражданские аэропорты на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Британские истребители перебросят в гражданские аэропорты из-за России
Фото: ReutersReuters

Это будет сделано в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), которая разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования ВВС в потенциальных горячих точках по всему миру - в Индо-Тихоокеанский регионе, на Ближнем Востоке и на восточных флангах НАТО в Европе.

Украинский кризис и опасения возможного конфликта с участием НАТО привели к тому, что ACE запустили в ускоренном режиме.

Daily Express подчеркивает, что впервые с 1939 года королевские ВВС разработали план по рассредоточению истребителей в разных частях страны.

Его цель - гарантировать, что элементы Сил быстрого реагирования королевских ВВС выдержат прямые атаки на свои базы. Сейчас истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon, базирующиеся в округе Мори, защищают северный сектор Великобритании, а истребители базы RAF Coningsby в Линкольншире присматривают за южным сектором.

В ходе сентябрьских учений истребители Typhoon (главные соперники российских Су-35) и F-35, базирующиеся в Норфолке, Линкольншире и Шотландии, будут разбросаны небольшими группами и незаметно размещены на окраинах нескольких региональных аэропортов, имеющих подходящие взлетно-посадочные полосы.

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон ранее заявил, что в Британии не исключают возможности прямого конфликта с Россией. Он подчеркивал, что военные самолеты Лондона уже находятся в состоянии боевой готовности.

Армия,НАТО,
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