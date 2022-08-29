Новейший британский авианосец сломался сразу после отплытия

Новейший британский авианосец «Принц Уэльский» сломался после того, как отплыл от берега для участия в совместных с США военных учениях. Как сообщает ТАСС, сейчас корабль находится у острова Уайт в проливе Ла-Манш, пока водолазы изучают его ниже ватерлинии.

О какой именно поломке идет речь источники не уточняют, однако ряд СМИ сообщают о «существенной технической неисправности». По неподтвержденной информации, у корабля может быть поврежден гребной вал.