Новейший британский авианосец сломался сразу после отплытия

Новейший британский авианосец «Принц Уэльский» сломался после того, как отплыл от берега для участия в совместных с США военных учениях. Как сообщает ТАСС, сейчас корабль находится у острова Уайт в проливе Ла-Манш, пока водолазы изучают его ниже ватерлинии.
О какой именно поломке идет речь источники не уточняют, однако ряд СМИ сообщают о «существенной технической неисправности». По неподтвержденной информации, у корабля может быть поврежден гребной вал.
Напомним, что «Принц Уэльский» впервые вышел в море в 2019 году. В декабре 2020 года он уже находился на ремонте — тогда авианосец вышел из строя из-за затопления вследствие прорыва пожарного водопровода. Вода залила машинное отделение и электрические щитки. Ремонт занял у судостроителей полгода.