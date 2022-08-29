Турция обратится в НАТО из-за инцидента с российским оружием

«Это (инцидент) будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолетах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции... В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны-члена НАТО... Посмотрим, что скажет НАТО на эту ситуацию», – передает РИА «Новости» слова источника.