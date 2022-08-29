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45 минут назад

Анкара решила обратиться в НАТО из-за сопровождения ПВО Греции турецких F-16

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что Греция якобы использовала комплекс С-300 против турецких истребителей F-16, сообщила газета Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.

Турция обратится в НАТО из-за инцидента с российским оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это (инцидент) будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолетах есть функция записи, и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции... В то время как нам говорят, что вы не можете использовать вооружение российского производства, Греция преследует самолеты страны-члена НАТО... Посмотрим, что скажет НАТО на эту ситуацию», – передает РИА «Новости» слова источника.

Ранее телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.

Стало известно об успехах российских войск на харьковском направлении

Напомним, Греция опровергла обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16.

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