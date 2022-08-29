Япония заявила об обеспокоенности из-за российских военных учений

Правительство Японии с обеспокоенностью следит за проведением Вооруженными силами РФ стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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"После того как Минобороны РФ 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова", - сказал он.

По словам Мацуно, "Япония обеспокоена" проведением учений "Восток-2022", пока на Украине продолжается специальная военная операция, и продолжает следить за действиями российских военных. "Мы намерены реагировать надлежащим образом, в том числе проводить сбор имеющей к этому отношение информации", - добавил он.

Как уточнили в Минобороны, СКШУ "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.