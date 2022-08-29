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35 минут назад

Власти Японии заявили об обеспокоенности в связи с военными учениями "Восток-2022"

ТАССиещё 1

Правительство Японии с обеспокоенностью следит за проведением Вооруженными силами РФ стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022". Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Япония заявила об обеспокоенности из-за российских военных учений
Фото: ТАССТАСС

"После того как Минобороны РФ 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных островах (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова", - сказал он.

По словам Мацуно, "Япония обеспокоена" проведением учений "Восток-2022", пока на Украине продолжается специальная военная операция, и продолжает следить за действиями российских военных. "Мы намерены реагировать надлежащим образом, в том числе проводить сбор имеющей к этому отношение информации", - добавил он.

Как уточнили в Минобороны, СКШУ "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

По данным ведомства, всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС РФ в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Армия,В мире,Верховный суд,Минобороны России,Генштаб,
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