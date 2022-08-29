Япония заявила об обеспокоенности из-за российских военных учений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Флоты России и Китая в рамках стратегических учений "Восток-2022" будут действовать в Японском море, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин в понедельник в ходе брифинга для иностранных военных атташе о порядке проведения учений "Восток-2022".

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"Тихоокеанский флот [РФ] совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности", - рассказал он. Фомин уточнил, что розыгрыши практических действий морских сил общего назначения будут проходить в акваториях и прибрежных зонах Японского и Охотского морей.

"Для проведения розыгрышей практических действий войск (сил) будет задействовано девять основных полигонов на территории Восточного военного округа: шесть общевойсковых полигонов - Князе-Волконский, Сергеевский, Успеновский, Горячие Ключи, Лагунное, Бурдуны, три авиационных полигона - Новосельский, Телемба, Бухта Анны", - добавил Фомин. Он уточнил, что соединениями и воинскими частями на полигонах Восточного военного округа будет совершенствоваться полевая, морская, воздушная выучка с практической отработкой вопросов ведения как оборонительных, на отдельных направлениях, так и наступательных действий.

"Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до конца сентября", - сказал Фомин.

Учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ на территории Восточного военного округа и станут завершающим этапом подготовки ВС РФ в 2022 году.

В составе коалиционных группировок войск совместные действия в рамках стратегических учений отработают оперативные группы органов управления, воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. От ВС РФ в "Востоке" примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Кроме того, в "Востоке" примут участие оперативные группы управления от МВД, МЧС, ФСБ и ФСО России.