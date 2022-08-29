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1 час назад

"Известия": пилоты МиГ-31 научились перехватывать гиперзвуковую цель на высоте 16 тыс. м

Газета.Ru

Летный состав российских ВВС на истребителях МиГ-31БМ научился искать и уничтожать гиперзвуковые цели на высоте 16 тыс. м. Об этом сообщают »Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Пилоты МиГ-31 научились перехватывать гиперзвуковую цель на высоте 16 тыс. м
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов рассказал изданию, что этот навык «как никогда актуален», поскольку «сегодня все, кто могут», пытаются создать гиперзвуковое оружие.

«Российским экипажам необходимо иметь навыки по перехвату таких целей. МиГ-31БМ идеально подходит для такого рода задач», — подчеркнул Маликов.

МиГ-31 может подниматься на высоту более 20 км и развивать скорость до 3 тыс. км/ч Разные модификации МиГ-31 неоднократно использовались в качестве носителей перспективных систем вооружений. В частности, МиГ-31И может использовать гиперзвуковые ракеты «Кинжал» для поражения наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия.

По словам первой замглавы Минобороны США Кэтлин Хикс, американцы хотят быть «уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами».

Также, по словам Хикс, страна ведет работу над созданием собственных гиперзвуковых вооружений.

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