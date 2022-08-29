В НАТО заявили о необходимости усиления присутствия в Арктике

НАТО необходимо усилить присутствие в Арктике. Сотрудничество России и Китая на Крайнем Севере не соответствует интересам стран Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Перевод статьи приводит «Интерфакс».
По его данным, возможности России на Севере представляют для альянса стратегический вызов.
«Страна недавно активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, вновь открыв базы советской эпохи и разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что Китай, объявив себя «околоарктическим государством», тоже проявляет к Арктике растущий интерес, поскольку регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.
Ранее США объявили о намерении учредить должность посла по особым поручениям в Арктическом регионе. В его обязанности войдет продвижение американской политики в регионе. Соединенные Штаты являются одним из восьми арктических государств наравне с Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией и Швецией.