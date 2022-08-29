В НАТО заявили о необходимости усиления присутствия в Арктике

НАТО необходимо усилить присутствие в Арктике. Сотрудничество России и Китая на Крайнем Севере не соответствует интересам стран Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Перевод статьи приводит «Интерфакс».

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По его данным, возможности России на Севере представляют для альянса стратегический вызов.

«Страна недавно активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, вновь открыв базы советской эпохи и разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что Китай, объявив себя «околоарктическим государством», тоже проявляет к Арктике растущий интерес, поскольку регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.