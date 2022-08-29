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1 час назад

В НАТО заявили о необходимости усиления присутствия в Арктике

BFM.RUиещё 4

НАТО необходимо усилить присутствие в Арктике. Сотрудничество России и Китая на Крайнем Севере не соответствует интересам стран Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Перевод статьи приводит «Интерфакс».

В НАТО заявили о необходимости усиления присутствия в Арктике
Фото: ReutersReuters

По его данным, возможности России на Севере представляют для альянса стратегический вызов.

«Страна недавно активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, вновь открыв базы советской эпохи и разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что Китай, объявив себя «околоарктическим государством», тоже проявляет к Арктике растущий интерес, поскольку регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.

Ранее США объявили о намерении учредить должность посла по особым поручениям в Арктическом регионе. В его обязанности войдет продвижение американской политики в регионе. Соединенные Штаты являются одним из восьми арктических государств наравне с Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией и Швецией.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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