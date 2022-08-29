Стало известно об успехах российских войск на харьковском направлении

Российские военнослужащие активно отодвигают линию фронта по направлению к Харькову. ВСУ чаще всего избегают прямого сражения и устраивают засады в попытках отбросить или задержать российскую армию. Об этом рассказал военкор газеты «Известия» Денис Калуга, который находится на линии фронта, передает РЕН.ТВ.

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По его словам, российские минометы постепенно расчищают дорогу от засад украинских военных. Диверсанты покидают свои позиции, союзные силы заняли поселок Уда и серьезно продвинулись под Рубежным. Военкор уточняет, что относительно безопасный путь в харьковском направлении открыт, хотя еще недавно эта область была под контролем Киева.

Калуга рассказывает, что бои в этой части линии фронта ведутся круглосуточно. Расчеты миномета рискуют своим обнаружением и уничтожением, так как работают открыто, в поле, не пользуясь заслоном лесопосадки.

Как следует из эксклюзивного репортажа, передвижение по дорогам близ Харьково смертельно опасно — всюду разбросаны противопехотные мины «Лепестки». Калуга сообщил, что российские военнослужащие вывезли мирных жителей в более безопасное место. Многие из них прятались от обстрелов в полуразрушенных домах.