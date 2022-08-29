Стало известно об успехах российских войск на харьковском направлении

Российские военнослужащие активно отодвигают линию фронта по направлению к Харькову. ВСУ чаще всего избегают прямого сражения и устраивают засады в попытках отбросить или задержать российскую армию. Об этом рассказал военкор газеты «Известия» Денис Калуга, который находится на линии фронта, передает РЕН.ТВ.
По его словам, российские минометы постепенно расчищают дорогу от засад украинских военных. Диверсанты покидают свои позиции, союзные силы заняли поселок Уда и серьезно продвинулись под Рубежным. Военкор уточняет, что относительно безопасный путь в харьковском направлении открыт, хотя еще недавно эта область была под контролем Киева.
Калуга рассказывает, что бои в этой части линии фронта ведутся круглосуточно. Расчеты миномета рискуют своим обнаружением и уничтожением, так как работают открыто, в поле, не пользуясь заслоном лесопосадки.
Как следует из эксклюзивного репортажа, передвижение по дорогам близ Харьково смертельно опасно — всюду разбросаны противопехотные мины «Лепестки». Калуга сообщил, что российские военнослужащие вывезли мирных жителей в более безопасное место. Многие из них прятались от обстрелов в полуразрушенных домах.
Отмечается, что союзные силы ведут бой за еще один населенный пункт – деревню Байрак. Линия фронта постепенно приближается к Харькову. Сейчас это ключевое направление для решительного удара, говорится в репортаже.