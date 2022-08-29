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43 минуты назад

Новейший британский авианосец сломался у английских берегов

Газета.Ru

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales сломался у берегов Англии, после того как вышел 28 августа в направлении США для участия в совместных учениях. Об этом пишет Daily Telegtaph со ссылкой на представителя Королевского военно-морской флота Великобритании.

Новейший британский авианосец сломался у английских берегов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сообщается, что речь идет о механической проблеме. Профильный сайт новостей о британском ВМФ Navy Lookout пишет о "существенной технической неисправности" авианосца. Создание HMS Prince of Wales к обошлось в 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд долларов). Сейчас он стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш. Водолазы изучают судно ниже ватерлинии. По неповрежденным данным, у военного корабля поврежден правый гребной вал.

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