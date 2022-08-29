В учениях НАТО у границ России примут участие Швеция и Британия

«В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании — около 80 человек», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.