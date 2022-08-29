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58 минут назад

В учениях НАТО у границ России примут участие Швеция и Британия

Ura.Ruиещё 1

Международные учения Vigilant Knife в Северной Финляндии с участием военнослужащих Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

В учениях НАТО у границ России примут участие Швеция и Британия
Фото: EPAEPA

«В полевых учениях Vigilant Knife, которые пройдут в Северной Финляндии в районе Рованиеми и Роваярви с 29 августа по 2 сентября 2022 года, примут участие международные партнеры из Швеции и Великобритании. От Швеции в учениях примут участие около 880 человек, из Великобритании — около 80 человек», — приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что со стороны Финляндии в учениях примут участие порядка 200 военнослужащих

Ранее стало известно, что в Грузии под эгидой США пройдут ежегодные учения «Достойный партнер», в которых примут участие военнослужащие из Японии и Швеции. Также масштабные морские учения в начале лета прошли в Балтийском море. Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. В Совфеде предупреждали, что в случае сосредоточения войск на границах с РФ Москва усилит группировку войск для противостоянию альянсу.

Армия,НАТО,Совет Федерации,
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