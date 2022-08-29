В Минобороны сообщили, что в учениях "Восток-2022" примут участие более 50 тыс. военных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ, предусматривают отработку вопросов обеспечения военной безопасности РФ и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Замыслом стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, СКШУ "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО - Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

По данным ведомства, всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От ВС РФ в СКШУ примут участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

В Минобороны информировали, что целями СКШУ являются: совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне, повышение совместимости и уровня взаимодействия при решении коалиционными группировками войск совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности в Восточном регионе.

В ведомстве отметили, что в ходе маневров также будет проверен уровень подготовленности органов военного управления при организации планирования операций на приморских направлениях, всестороннего обеспечения и управления группировками войск в ходе ведения военных действий. "В основу розыгрышей тактических эпизодов СКШУ положены различные варианты совместных практических действий воинских контингентов ВС РФ и государств-партнеров, основной из них планируется провести на полигоне Сергеевский", - сказали в Минобороны.

Участники СКШУ "Восток-2022"

В оборонном ведомстве РФ также информировали, что в акватории Японского моря совместные практические действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, содействию сухопутным войскам на приморском направлении отработают группировки сил Тихоокеанского флота и военно-морских сил Китайской Народной Республики.

В Минобороны уведомили, что действия привлекаемых на СКШУ войск будут осуществлены в соответствии с положениями Соглашения об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между РФ, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой.