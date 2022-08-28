Китай направил 23 самолета и восемь кораблей к Тайваню

Вооруженные силы сепаратистов Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову самолетов и кораблей КНР. Об этом говорится в ежедневной сводке тайваньского оборонного ведомства, передает РИА Новости.

Около полудня по московскому времени к Тайваню направились 23 самолета и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Десять самолетов пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива. Это три истребителя J-11, один Су-30, два J-10, два J-16, один ударный вертолет Wz-10 и противолодочный самолет Y-8.

В ответ Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.