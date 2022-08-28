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53 минуты назад

ВСУ атаковали ядерный реактор на Запорожской АЭС

Ura.Ru

ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию — снаряды повредили трубопровод, один из них попал в район нахождения энергоблока. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Таким образом, сообщает Минобороны РФ, ВСУ и нацбаты продолжают провокации, чтобы созать угрозу на объекте. Всего они выпустили девять снарядов.

Власти Запорожья разработали план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

Ранее местные власти проработали план эвакуации населения, если катастрофа из-за обстрелов украинских военных все-таки случится. Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость скорейшего направления на ЗАЭС Международного агентства по атомной энергии для предоставления реальной оценки ситуации. В Госдуме также призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева, уточняют Дни.ру.

Иногда обстрелы объекта происходили несколько раз в сутки, передают «Невские новости». Они начались после освобождения российскими войсками Запорожской области в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с регионом от ВСУ и нацбатов была освобождена и ЗАЭС. Главная цель российских военных на этой территории — спасение населения Донбасса от обстрелов националистов, которые продолжались восемь лет.

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