ВСУ атаковали ядерный реактор на Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли Запорожскую атомную электростанцию — снаряды повредили трубопровод, один из них попал в район нахождения энергоблока. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Таким образом, сообщает Минобороны РФ, ВСУ и нацбаты продолжают провокации, чтобы созать угрозу на объекте. Всего они выпустили девять снарядов.

Ранее местные власти проработали план эвакуации населения, если катастрофа из-за обстрелов украинских военных все-таки случится. Президент РФ Владимир Путин отметил необходимость скорейшего направления на ЗАЭС Международного агентства по атомной энергии для предоставления реальной оценки ситуации. В Госдуме также призвали ООН и МАГАТЭ потребовать от Украины немедленно прекратить обстрелы АЭС и дать оценку действиям Киева, уточняют Дни.ру.