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1 час назад

Минобороны отчиталось о ликвидации 150 украинских военных в Славянске

Lenta.ru

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункты временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Минобороны отчиталось о ликвидации 150 украинских военных в Славянске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Удары высокоточного оружия были нанесены в пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российское ведомство отчиталось о ликвидации 150 украинских военных и десяти единиц автомобильной и бронетанковой техники.

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23 августа ВКС России уже наносили удар 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Славянска и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда сообщалось, что в результате атаки на данную и 81-й аэромобильную бригады были уничтожены до 200 бойцов и 18 единиц военной техники противника.

Армия,Минобороны России,
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