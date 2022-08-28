Названо условие начала военных действий на Тайване

«Для США выбрана другая тактика, потому что Китай прекрасно понимает, что такие провокации вокруг Тайваня будут продолжаться. Заход американских кораблей — это еще одна из попыток показать, что США контролируют ситуацию, а Китай не может дать никакой достойный ответ. Китай и в будущем при проходе американских кораблей или в случае проведения учений в этом регионе будет приводить свои войска в боевую готовность, но при этом абсолютно параллельно будет перестраивать свою экономику, чтобы как можно меньше сейчас зависеть от США и создавать новый экономический контур. Скорее всего, здесь будут задействованы страны БРИКБРИКС, ШОС<ШОС и так далее», — отметил он.