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1 час назад

Военный эксперт назвал самое эффективное оружие НАТО у ВСУ

Илья Родин

Военный эксперт Евгений Норин рассказал, что многие широко разрекламированные виды вооружений и военной техники НАТО оказались совершенно обычными. В полной мере свои качества показали только РСЗО HIMARS. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что Евгений Норин является автором книг о военных конфликтах на постсоветском пространстве. В частности, он написал двухтомную монографию «Чеченская война».

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По его мнению, противотанковые комплексы NLAW и FGM-148 Javelin оказались вполне ординарными устройствами. Они помогли ВСУ на начальном этапе спецоперации, но эффект от них был исключительно за счет количества, а не качества.

Уникальные, мощные, дальнобойные гаубицы M-777, получившие от российских военных прозвище «три топора» печально «прославились» своей капризностью, неприспособленностью к боевым действиям в условиях современных военных конфликтов. Кроме того, за ними ведется охота, пояснил Норин.

«Как только мы получаем сведения, что где-то находятся «три топора», мы начинаем сыпать [стрелять] по ним всем, что у нас есть», - уточнил писатель.

Турецкие БПЛА «Байрактар», которые активно и и довольно эффективно применялись в Сирии и Нагорном Карабахе, не смогли в полной мере проявить свои качества во время конфликта на Украине.

По мнению аналитика, только РСЗО HIMARS смогли полномасштабно показать свои возможности. Их применение в настоящее время приносит определенный оперативно-тактический эффект.

Эксперты предупреждали ранее, что у ВСУ есть запас ракет для этих РСЗО, но ежедневное их применение постепенно приведет к «снарядному голоду» у украинских военных. Кроме того, ВКС РФ целенаправленно уничтожают склады с боеприпасами для артиллерии и HIMARS.

Армия,Видео,Евгений Норин,НАТО,
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