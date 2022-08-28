Военный эксперт назвал самое эффективное оружие НАТО у ВСУ

Военный эксперт Евгений Норин рассказал, что многие широко разрекламированные виды вооружений и военной техники НАТО оказались совершенно обычными. В полной мере свои качества показали только РСЗО HIMARS. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что Евгений Норин является автором книг о военных конфликтах на постсоветском пространстве. В частности, он написал двухтомную монографию «Чеченская война».

По его мнению, противотанковые комплексы NLAW и FGM-148 Javelin оказались вполне ординарными устройствами. Они помогли ВСУ на начальном этапе спецоперации, но эффект от них был исключительно за счет количества, а не качества.

Уникальные, мощные, дальнобойные гаубицы M-777, получившие от российских военных прозвище «три топора» печально «прославились» своей капризностью, неприспособленностью к боевым действиям в условиях современных военных конфликтов. Кроме того, за ними ведется охота, пояснил Норин.

«Как только мы получаем сведения, что где-то находятся «три топора», мы начинаем сыпать [стрелять] по ним всем, что у нас есть», - уточнил писатель.

Турецкие БПЛА «Байрактар», которые активно и и довольно эффективно применялись в Сирии и Нагорном Карабахе, не смогли в полной мере проявить свои качества во время конфликта на Украине.

По мнению аналитика, только РСЗО HIMARS смогли полномасштабно показать свои возможности. Их применение в настоящее время приносит определенный оперативно-тактический эффект.