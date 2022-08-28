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1 час назад

Вооруженные силы Китая приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США

Lenta.ruиещё 6

Вооруженные силы (ВС) Китая приведены в состояние повышенной боевой готовности после прохода крейсеров Военно-морских сил (ВМС) США по Тайваньскому проливу. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает РИА Новости.

Армия Китая приведена в боевую готовность после прохода крейсеров США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Reuters: корабли США зашли в Тайваньский пролив

«Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.

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