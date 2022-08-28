Армия Китая приведена в боевую готовность после прохода крейсеров США

«Крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam 28 августа осуществили проход через Тайваньский пролив, вызвав всеобщее внимание. Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью. Подразделения командования находятся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы своевременно пресечь любые провокации», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети WeChat.