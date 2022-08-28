В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
45 минут назад

CNN: Украина использует устаревшие военные методички США

Ura.Ru

Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN.

CNN: Украина использует устаревшую "модель сопротивления" США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN.

Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги.

Эксперты NYT предупредили ВСУ о рисках контрнаступления

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Российские военные находят на базах националистических формирований Украины различные методички армии США.

Армия,В мире,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД России,
56
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители