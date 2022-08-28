CNN: Украина использует устаревшую "модель сопротивления" США

Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN.
Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги.
24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Российские военные находят на базах националистических формирований Украины различные методички армии США.