CNN: Украина использует устаревшую "модель сопротивления" США

Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN.

Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги.