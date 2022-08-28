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1 час назад

NOS рассказал об обучении военному делу украинок-добровольцев

Газета.Ruиещё 2

Женщин-добровольцев обучают военному делу на западе Украины, сообщает нидерландский портал NOS.

Стало известно об обучении украинских женщин-добровольцев военному делу
Фото: ReutersReuters

Автор материала побеседовал с двумя украинками, которые входят в число будущих новобранцев Вооруженных сил Украины. Одна из них, с позывным Султан, является инструктором, а в обычной жизни работала в автосалоне. Вторая, Феникс, дома была домохозяйкой и воспитывала сына, в лагере обучается на снайпера.

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По словам инструктора Деб, Феникс участвовала в тренинге с 90 мужчинами и была наравне с ними в физической силе и обращении с оружием.

«Тренировка длилась пять часов без каких-либо перерывов. Она была одной из лучших», — сказал он.

По их словам, их новый статус — это вынужденная мера для защиты своих домов и семей.

Ранее сообщалось, что немецкая военная контрразведка считает, что российские спецслужбы могли следить за подготовкой военнослужащих Украины, обучающихся в Германии использованию западных боевых систем.

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