Разведка Соединенных Штатов не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу, написал журналист Рамзи Мардини в издании The National Interest.
Из материли следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом они все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных. Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись "Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", - пишет журналист.
Он сделал вывод, что "упреждающая тактика" была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля. Ранее Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США пытаются отвлечь внимание России от Украины на другие регионы.