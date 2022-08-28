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32 минуты назад

NI: разведка США раздувала угрозу, так как не знала о планах России на Украине

Газета.Ruиещё 1

Разведка Соединенных Штатов не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу, написал журналист Рамзи Мардини в издании The National Interest.

NI: разведка США не знала планов России на Украину
Фото: Leonhard Foeger/ReutersLeonhard Foeger/Reuters

Из материли следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом они все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных. Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись "Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", - пишет журналист.

Он сделал вывод, что "упреждающая тактика" была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля. Ранее Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США пытаются отвлечь внимание России от Украины на другие регионы.

Армия,Скотт Риттер,
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