NI: разведка США не знала планов России на Украину

Из материли следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом они все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных. Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись "Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", - пишет журналист.