В ДНР сообщили об обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные нанесли удары по Донецку и Макеевке.

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Как заявили в представительстве, они совершили обстрел снарядами калибра 155 миллиметров. В сообщении сказано, что в 23.30 по Куйбышевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. "В 05.05 выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 00.40 по Макеевке (Кировский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — указали в СЦКК.