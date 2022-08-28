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1 час назад

В ДНР сообщили об ударах ВСУ по Донецку и Макеевке

Газета.Ruиещё 1

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные нанесли удары по Донецку и Макеевке.

В ДНР сообщили об обстрелах Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявили в представительстве, они совершили обстрел снарядами калибра 155 миллиметров. В сообщении сказано, что в 23.30 по Куйбышевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. "В 05.05 выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В 00.40 по Макеевке (Кировский район) выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — указали в СЦКК.

Накануне стало известно, что российская телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в центре Донецка во время съемок проекта "Женщины Донбасса", 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Юлия Барановская,Владимир Путин,
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