Reuters: корабли США зашли в Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США начали проход через Тайваньский пролив, подобные маневры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, который вызвал обострение в отношениях Вашингтона и Пекина. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на трех представителей американской администрации.

Согласно этим данным, в маневре принимают участие эсминцы Antietam и Chancellorsville. Он осуществляется в международных водах.

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Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл на брифинге, посвященном ситуации вокруг Тайваня, заявлял о том, что США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве, где это позволяет международное право. По его словам, "это включает проведение стандартных проходов [кораблей] через Тайваньский пролив".

Обострение в регионе

Ситуация в районе Тайваньского пролива и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе обострилась после состоявшейся 2-3 августа поездки Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

На фоне роста напряженности Вооруженные силы КНР с начала августа провели серию учений вдоль своего побережья. Армия Китая также провела масштабные военные маневры с ракетными стрельбами в шести зонах акватории вокруг острова Тайвань. На состоявшийся 14-15 августа визит на Тайвань новой делегации американских законодателей Китай также ответил серией учений в различных акваториях в Южно-Китайском, Желтом и Восточно-Китайском морях.

Поздно вечером в четверг на военном самолете с необъявленным визитом в Тайбэй прибыла американский сенатор Марша Блэкберн (республиканка от штата Теннесси). В пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о том, что китайские вооруженные силы приступили к проведению учений с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которую с Тайванем разделяет пролив.