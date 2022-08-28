США нашли способ расширить поставки вооружений на Украину

Минобороны Соединенных Штатов в последние месяцы увеличило доставку вооружений на Украину морским транспортом вместо поставок самолетами, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно данным Пентагона, поставки оружия по морю начались через несколько недель после начала российской специальной военной операции на Украине, но существенно выросли весной, когда американские власти стали предоставлять Киеву гаубицы и прочее тяжелые вооружения, для применения которых необходимы также постоянные поставки боеприпасов. По данным издания, хотя доставка по воздуху более оперативна, морским транспортном можно перевозить большие объемы грузов, что позволяет Украине создавать запасы вооружений.

Как заявил во время встречи с первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс представитель Транспортного командования ВС США Стивен Паттхофф, когда начались поставки гаубиц, стало ясно, что потребуется больше боеприпасов. С этой целью было решено использовать морской транспорт.