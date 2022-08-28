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1 час назад

WP: США расширили поставки вооружений на Украину морским транспортом

Елена Прошина

Минобороны Соединенных Штатов в последние месяцы увеличило доставку вооружений на Украину морским транспортом вместо поставок самолетами, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

США нашли способ расширить поставки вооружений на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным Пентагона, поставки оружия по морю начались через несколько недель после начала российской специальной военной операции на Украине, но существенно выросли весной, когда американские власти стали предоставлять Киеву гаубицы и прочее тяжелые вооружения, для применения которых необходимы также постоянные поставки боеприпасов. По данным издания, хотя доставка по воздуху более оперативна, морским транспортном можно перевозить большие объемы грузов, что позволяет Украине создавать запасы вооружений.

Как заявил во время встречи с первым заместителем министра обороны США Кэтлин Хикс представитель Транспортного командования ВС США Стивен Паттхофф, когда начались поставки гаубиц, стало ясно, что потребуется больше боеприпасов. С этой целью было решено использовать морской транспорт.

Газета отмечает, что расширение поставок вооружений по морю говорит о том, в США ожидают затяжного конфликта вокруг Украины, который может продолжаться в течение еще многих месяцев или лет.

Армия,Пентагон,
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