Польша и Чехия пообещали защищать небо над Словакией

Польские и чешские военно-воздушные силы (ВВС) будут патрулировать воздушное пространство Словакии после прекращения эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщило Polskie Radio.

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По данным журналистов, министр национальной обороны Польши, вице-премьер Мариуш Блащак вместе с коллегами из Чехии и Словакии подписал декларацию о защите словацкого неба польскими и чешскими самолетами.

«Миссия начнется 1 сентября и продлится полтора года», — пообещало СМИ. Известно, что вместо МиГ-29 небо над Словакией начнут патрулировать F-16 ВВС Польши. Какие самолеты будут представлены со стороны Чехии, не уточняется.