«Британские «Черные шершни» навредят ДНР и ЛНР, но не помогут Киеву»

Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В список передаваемых вооружений и военной техники входят микродроны-целеуказатели. Об этом заявил уходящий в отставку премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон во время своего визита в Киев. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, помогу ли эти дроны ВСУ.

Борис Джонсон сообщил о запланированных поставках беспилотных систем наблюдения, барражирующих боеприпасов и многого другого вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Это существенно пополнило и без того весьма длинный список вооружений, предоставленных британским правительством Украине с момента начала специальной военной операции.

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Очередной пакет помощи со стороны Великобритании стоимостью £54 млн ($64 млн) может выглядеть сравнительно небольшим по сравнению с последним заявлением президента США Джо Байдена о сумме примерно в $3 млрд, выделяемой Украине, но тем не менее он по-прежнему делает Соединенное Королевство одним из ведущих доноров Украины.

Причем этот пакет доводит сумму, предоставленную Лондоном в виде военной и финансовой помощи Украине с начала СВО в феврале этого года, до более чем £2,3 млрд. В объявленных Борисом Джонсоном поставках ВВСТ сравнительно мало подробностей о том, что именно будет передано Вооруженным силам Украины.

Пока известно, что в пакет включено 850 микродронов Black Hornet («Черный шершень») ручного запуска. Эти БЛА в основном используются при ведении боевых действий в условиях плотной городской застройки.

Pd-100 Black Hornet стоимостью примерно в $195 тыс. представляет собой небольшой беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

Масса в зависимости от модификации от 18 до 33 граммов, диаметр главного винта – от 10 до 12 сантиметров. Дрон оборудован двумя камерами, позволяющими производить фотоснимки, а также вести видеонаблюдение в режиме реального времени, передавая изображение на портативное устройство.

Скорость в зависимости от модификации может достигать чуть более 20 км/час, нахождение в воздухе – до 25 минут. БЛА способен действовать при ветре до 8 м/сек. Дрон может обнаруживать цели на расстоянии до 2 км. Комплект поставки состоит из двух БЛА, зарядной станции и специального планшета, с помощью которого осуществляется управление.

«Этот дрон, разработанный в Норвегии, является лидером мирового рынка. Он используется в ряде союзных стран, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, надежен, его трудно обнаружить, он особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах», – заявлял министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в интервью The Times.

Микродроны, произведенные в Норвегии американской фирмой Teledyne FLIR, первоначально были разработаны компанией Prox Dynamics.

В июле 2020 года сообщалось, что сирийские военнослужащие захватили коптер Black Hornet, принадлежавший армии США. По данным американского издания The Drive, несмотря на небольшие размеры и массу, беспилотник оснащен двумя полнофункциональными дневными видеокамерами и тепловизором.

«Работая в ночное время, система объединяет каналы со всех трех камер, обеспечивая единый вид с высокой точностью, что облегчает операторам выявление потенциальных угроз и других объектов, представляющих интерес», – говорилось в статье портала The Drive.

Стоит отметить, что такие дроны могут создать известные проблемы для российской армии, но эти проблемы не будут серьезными.

Дело в том, что они эффективны против армий, которые не располагают серьезными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поэтому они хорошо показали себя в Сирии, Ливии, Афганистане и Иране. Дроны маленькие и защиты от РЭБ (в отличии от больших дронов) там нет вообще. Российские военные могут создавать многокилометровые зоны, где «Шершни» просто не смогут работать.

А вот армии ДНР и ЛНР подобными средствами не располагают. Британские «Черные шершни» навредят армиям республик, но не помогут Киеву. 850 дронов – это очень мало, чтобы реально повлиять на ход спецоперации. В Афганистане НАТО использовало свыше 10 тыс. мини-дронов. Как известно, это не помогло, и год назад американцы позорно бежали из страны. Часть «Шершеней» досталась талибам (организация запрещена в России).

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).