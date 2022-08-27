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17 минут назад

«Солнцепек» уничтожил украинских военных под Артемовском

Lenta.ru

В ходе спецоперации на Украине корреспонденты РИА Новости увидели, как была применена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», уничтожившая под Артемовском в ДНР украинских военных. В тот момент бойцы ВСУ планировали новую контратаку.

«Солнцепек» уничтожил украинских военных под Артемовском
Фото: ТАССТАСС

В момент, когда была предпринята попытка контратаки, действия военных были замечены. Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» применили тяжелую огнеметную систему. Удар нанесли прямо «по скоплению войск противника». В итоге были уничтожены десятки украинских военных. Атака в этом месте была отбита, сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские ВКС ликвидировали «до 100 националистов 14-й мехбригады ВСУ» вблизи села Дергачи под Харьковом. Удар был нанесен по пункту временной дислокации бригады. Также были поражены три машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

ДНР: ВСУ при отступлении минируют здания

Помимо этого, российские военные ликвидировали склад боеприпасов, предназначенных для американских РСЗО HIMARS. Уничтожен склад 44-й артиллерийской бригады ВСУ вблизи Преображенки в Днепропетровской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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