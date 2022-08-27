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25 минут назад

Военкор раскрыл детали гибели американского наемника на Украине

Газета.Ru

Репортер Руденко в Telegram-канале сообщил, что американский наемник на Украине был убит украинскими военными во время их отступления.

"После разминирования и детального осмотра трупа оказалось, что его расстреляли свои же украинские нацисты", - написал он.

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Он уточнил, что украинские силовики попытались уничтожить тело, но не успели из-за быстрого наступления российских вооруженных сил.

Кожемяко | официально/Telegram

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в своем Telegram-канале фото паспорта ликвидированного на Украине американского наемника Джошуа Алана Джонса, воевавшего на стороне ВСУ. По его информации, американца ликвидировали добровольцы из приморского отряда "Тигр". До этого о ликвидации американского наемника сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, украинские военные бросили его тело на месте боя, спасаясь бегством.

Армия,Видео,Дарья Морозова,Олег Кожемяко,
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