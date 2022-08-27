Стало известно о сбитом в ДНР истребителе МиГ-29

Российские летчики сбили самолет Миг-29 ВСУ в районе села Малиновка Покровского района ДНР. Кроме того, ВКС РФ нанесли удары по различным военным объектам на территории Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

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Российская оперативно-тактическая авиация нанесла ряд ударов по позициям 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате было ликвидировано свыше 40% личного состава 107-го батальона бригады, уточняет пресс-служба.

Кроме того, летчики поразили пункты управления 102-й бригады теробороны, нацбата «Кракен» и других подразделений. В общей сложности были нанесены удары по живой силе и технике в 142-х районах.

Также ВКС РФ уничтожили шесть военных складов в ДНР, в Николаевской и Херсонской областях. В Днепропетровской области был ликвидирован ЗРК «Бук-М1», в ДНР летчики сбили самолет Миг-29 ВВС Украины.