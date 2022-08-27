Стало известно о сбитом в ДНР истребителе МиГ-29

Воздушно-космические войска России (ВКС) сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 Воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, также в районе Григоровки была уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".