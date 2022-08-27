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22 минуты назад

В Минобороны сообщили, что ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Малиновки в ДНР

ТАССиещё 6

Воздушно-космические войска России (ВКС) сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Стало известно о сбитом в ДНР истребителе МиГ-29
Фото: РИА Новости РИА Новости

"ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 Воздушных сил Украины", - заявил Конашенков.

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По словам генерал-лейтенанта, также в районе Григоровки была уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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