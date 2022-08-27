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27 августа

Минобороны России сообщило, что ВКС сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

Газета.Ruиещё 8

В Министерстве обороны России сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР). "ВКС России в районе населенного пункта Малиновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины", - говорится в заявлении. Также военные уничтожили самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М1". Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. В середине августа в Минобороны России отчитались об уничтожении украинской радиолокационной станции наведения целей. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция. О ее начале объявил президент России Владимир Путин 24 февраля.

Минобороны отчиталось о ликвидации 150 украинских военных в Славянске
Фото: РИА Новости РИА Новости
Армия,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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