В США ответили на заявление Лукашенко о Су-24 с ядерным оружием

Вероятнее всего под носитель ядерного оружия переоборудован белорусский истребитель Су-30СМ, а не тактический фронтовой бомбардировщик Су-24. Таким образом в американском издании The Drive прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о переоборудовании Су-24 под ядерное оружие.

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В публикации отмечается, что в настоящее время Белоруссия эксплуатирует боевые самолеты Су-25 и Су-30СМ, тогда как Су-24 снят с эксплуатации в 2012 году и сейчас находится на хранении. Издание напоминает, что этот тактический фронтовой бомбардировщик изначально предназначался для переноски ядерного оружия, поэтому необходимости в каком-либо его дооборудовании не было.

Согласно The Drive, в России на Су-30СМ отрабатывалось нанесение ядерных ударов. «С учетом этого, если верить словам Лукашенко, то наиболее вероятным кандидатом на переоснащение под ядерное оружие является Су-30СМ», — говорится в публикации.

В апреле истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота России отработали посадку на условно поврежденный аэродром.