На Николаевско-Криворожском направлении остановлена попытка прорыва мотопехоты ВСУ. Российские военнослужащие уничтожили пять единиц бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка прорыва была отражена подразделениями ВДВ.

При отражении атаки десантники использовали крупнокалиберные пулеметы, ПТР, стрелковое оружие и гранатометы. Им оказала поддержку артиллерия.

По данным ведомства, было ликвидировано свыше 20 бойцов ВСУ, а также пять единиц боевой техники.