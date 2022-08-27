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16 минут назад

Десантники РФ остановили попытку прорыва ВСУ на юге Украины

Илья Родин

На Николаевско-Криворожском направлении остановлена попытка прорыва мотопехоты ВСУ. Российские военнослужащие уничтожили пять единиц бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка прорыва была отражена подразделениями ВДВ.

При отражении атаки десантники использовали крупнокалиберные пулеметы, ПТР, стрелковое оружие и гранатометы. Им оказала поддержку артиллерия.

Шольц высказался о поставках оружия для ударов по России

По данным ведомства, было ликвидировано свыше 20 бойцов ВСУ, а также пять единиц боевой техники.

Ранее тяжелые потери понес тербат «Кракен». В результате удара высокоточным оружием он потерял до ста боевиков.

Армия,Видео,Минобороны России,
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