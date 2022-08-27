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45 минут назад

Десантники РФ остановили попытку прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

ТАССиещё 2

Подразделения ВДВ России смогли остановить попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.

"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, в результате было уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ и пяти единиц техники противника.

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"Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены", - добавили там.

Армия,Видео,Минобороны России,
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