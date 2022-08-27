Подразделения ВДВ России смогли остановить попытку прорыва украинской мотопехоты при поддержке БМП на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.
"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", - говорится в сообщении военного ведомства.
Как уточнили в Минобороны, в результате было уничтожено более 20 военнослужащих ВСУ и пяти единиц техники противника.
"Ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов ВСУ были остановлены", - добавили там.