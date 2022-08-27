ДНР: ВСУ при отступлении минируют здания

Военные силы Украины при отступлении минируют объекты гражданской инфраструктуры и административные здания. Для этих целей они используют заряды установок УР-77 «Змей Горыныч». Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев с позывным «Коммунист», передает РИА Новости .

Он сообщил, что украинские военнослужащие, покидая свои позиции и закрепленные за Киевом территории, оставляют за собой заминированные административные здания и объекты гражданской инфраструктуры. По его словам, для минирования они используют заряды УР-77 — шланги, наполненные пластитом. «Коммунист» рассказал, что установки УР-77 обычно применяются для разминирования.