Источник сообщил о вербовке СБУ украинцев, выезжающих в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) с 2014 года могла вербовать граждан Украины, часто выезжающих в Россию, чтобы получать от них сведения о деятельности российских военнослужащих в Крыму и других регионах. К такому выводу пришли в российских силовых структурах, передает РИА Новости со ссылкой на источник, пожелавший сохранить анонимность.

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Собеседник агентства рассказал, что российская сторона подозревает спецслужбы Киева в принуждении украинских граждан, часто пересекающих границу РФ, к преступной террористической деятельности. По его словам, людей заставляли собирать данные о передвижении российских военнослужащих в Крыму, передавать координаты дислокаций и численность подразделений и сообщать о значимых объектах в регионе.

Агентство пишет, что докладами чаще всего занимались перевозчики, таксисты и люди, приезжающие в Россию, чтобы навестить родственников. Собеседник заявил, что СБУ шантажирует их и использует для убеждения людей любые предлоги.

По его словам, спецслужбы Украины часто угрожают поджогом машины или запретом на выезд из страны. Для многих перевозчиков это означает потерю единственной возможности зарабатывать. Другие люди могут лишиться права навещать своих родственников или потерять бизнес. По этой причине они дают свое согласие на передачу секретных данных, считает источник.