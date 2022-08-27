Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины

«Raytheon заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 долларов США на закупку национальных передовых зенитно-ракетных систем [NASAMS]. <…> На момент присуждения контракта на Инициативу содействия безопасности Украины на 2022 финансовый год», — говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что производство ЗРК может продолжаться до 2024 года.