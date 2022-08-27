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33 минуты назад

Пентагон закупил ЗРК NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов

Ura.Ruиещё 4

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на 182 миллиона долларов на закупку зенитно-ракетных систем (ЗРК) NASAMS для предоставления их Украине. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Фото: wikimedia.org/David B. Gleasonwikimedia.org/David B. Gleason

«Raytheon заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 долларов США на закупку национальных передовых зенитно-ракетных систем [NASAMS]. <…> На момент присуждения контракта на Инициативу содействия безопасности Украины на 2022 финансовый год», — говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что производство ЗРК может продолжаться до 2024 года.

24 августа президент США Джо Байден пообещал выделить военную помощь в виде трех миллиардов долларов, что стало крупнейшим траншем в сфере безопасности для Украины. Однако, сообщалось, что Пентагон еще не успел произвести оружие, которое отправится Киеву в рамках нового пакета. В США допустили поставку истребителей Украине. Тем временем в Европе уже констатировали истощение из-за поставок оружия Киеву. Страны Запада поддерживают Киев в рамках спецоперации РФ по защите республик Донбасса. В августе США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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